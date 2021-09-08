В ПФР рассказали, чем грозят ошибки при начислении пенсии

В ПФР рассказали, чем грозят ошибки при начислении пенсии
В ПФР объяснили ошибки при начислении пенсии. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Пенсионном фонде Российской Федерации объяснили, что ошибки в документах могут сулить неверному начислению пенсии.

Об этом пишут на сайте ПФР.

Так, в ведомстве рассказали, что, например, неверные сведения о должности гражданина или же отсутствие печати может привести к неправильному начислению пенсионных выплат.

«Это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе — на ее назначение (если речь идет, к примеру, о досрочном выходе)», — отметили в ПФР.

Поэтому жителям России рекомендуют обращаться в Пенсионный фонд. Ведомство проверит документы, а если будет необходимо, то отправит запросы на прошлое место работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства.

При своевременной совместной работе граждан и ведомства, когда наступит момент получения права на пенсию, документы и выплаты будут назначены максимально оперативно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выплату в 10 тысяч в начале сентября получат более 30 млн пенсионеров.

документы пенсия пфр Россия


 

Новости партнеров
В Ленобласти рабочие нашли кости на дне колодца
В Ленобласти рабочие нашли кости на дне колодца
Попытавшихся убежать от 1 сентября петербургских школьниц поймали на границе с Финляндией
Попытавшихся убежать от 1 сентября петербургских школьниц поймали на границе с Финляндией
В детсаду в Понтонном родители
В детсаду в Понтонном родители "забыли" 3-летнюю девочку
Очередь элитных иномарок выстроилась к частной школе
Очередь элитных иномарок выстроилась к частной школе "Газпрома" в начале учебного года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели вынесли из квартиры уцелевшего кота после взрыва в Ногинске
Стихийный мемориал, дело о халатности: что известно об убийстве девочек в ...
В Петербурге резко возросла суточная заболеваемость COVID
Ароматерапия против стресса: какие запахи выбирать
Начинающий археолог нашел клад золотых сокровищ возрастом 1 500 лет в Дании
В ПФР рассказали, чем грозят ошибки при начислении пенсии
В России за сутки выявили 18 024 зараженных коронавирусом
У «Черно речки» собралась крупная пробка из-за двух ДТП