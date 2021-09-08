В ПФР рассказали, чем грозят ошибки при начислении пенсии

В ПФР объяснили ошибки при начислении пенсии. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В ПФР объяснили ошибки при начислении пенсии. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Пенсионном фонде Российской Федерации объяснили, что ошибки в документах могут сулить неверному начислению пенсии.

Об этом пишут на сайте ПФР.

Так, в ведомстве рассказали, что, например, неверные сведения о должности гражданина или же отсутствие печати может привести к неправильному начислению пенсионных выплат.

«Это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе — на ее назначение (если речь идет, к примеру, о досрочном выходе)», — отметили в ПФР.

Поэтому жителям России рекомендуют обращаться в Пенсионный фонд. Ведомство проверит документы, а если будет необходимо, то отправит запросы на прошлое место работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства.

При своевременной совместной работе граждан и ведомства, когда наступит момент получения права на пенсию, документы и выплаты будут назначены максимально оперативно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выплату в 10 тысяч в начале сентября получат более 30 млн пенсионеров.