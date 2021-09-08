Названа пятерка самых высокооплачиваемых вакансий Петербурга в сентябре

Названа пятерка самых высокооплачиваемых вакансий Петербурга в сентябре
Работодатели ищут программиста (Python developer). Ему обещают 220-250 тысяч рублей каждый месяц. Фото: Pixabay

В Северной столице в этом месяце открыты пять вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц. Об этом говорят данные сервиса SuperJob.

Так, в Петербурге требуется гендиректор компании. Ему обещают зарплату от 300 тысяч рублей в месяц. Ищут и начальника группы web-разработки. Ему готовы платить от 260 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает 78.ru.

Работодатели ищут программиста (Python developer). Ему обещают 220-250 тысяч рублей каждый месяц, начальника отдела развития торговых информационных систем, а также начальника группы разработки программного обеспечения. Их ждет зарплата в 200 тысяч рублей в месяц.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дизайнер штор со среднем специальным образованием может зарабатывать до полумиллиона тысяч рублей в месяц. Об этом говорят данные сервиса «Работа.ру» по самым высокооплачиваемым вакансиям в столице.

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