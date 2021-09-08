В Москве появится новый вокзал для поездов ВСМ из Петербурга

В Москве появится новый вокзал для поездов ВСМ из Петербурга
Здание появится рядом с Ленинградским вокзалом. Фото: Гугл.Карты

Его построят рядом с Ленинградским вокзалом.

В Москве планируют построить новый вокзал для поездов высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Об этом сегодня, 8 сентября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Политик отметил, что новое здание появится рядом с Ленинградским вокзалом. Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4.

«Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4. Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ»,

— сказал мэр Москвы.

Он добавил, что высокоскоростную магистраль интегрируют с третьим Московским центральным диаметром.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин согласовал проект строительства магистрали Москва – Петербург.

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