В Петербурге открыли движение по Лиговскому путепроводу

В Северной столице завершили строительство Лиговского путепровода, который связывает федеральную трассу М-11 «Нарва», Кольцевую автодорогу и дорожную сеть города.

В пятницу,10 сентября, губернатор города Александр Беглов открыл движение по реконструированному путепроводу.

Как сообщила пресс-служба Смольного, Беглов напомнил, что работы шли два года. Строители расширили магистраль до шести полос, были построены дороги правого и левого направления и демонтирован существующий путепровод.

По словам градоначальника, теперь участникам дорожного движения будет намного удобнее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Стачек трамваи изменят свое движение до середины сентября.