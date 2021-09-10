В Красном Селе запустили движение по объездной магистрали

Дорога состоит из 4 полос — по 2 полосы в каждую сторону. Фото: администрация Петербурга

Дорога состоит из 4 полос — по 2 полосы в каждую сторону. Фото: администрация Петербурга

В Красном Селе открыли движение по новой магистрали, ведущей в обход города — Ивангородскому проспекту.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 10 сентября принял участие в церемонии запуска движения по новой четырехполосной магистрали.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, новая дорога поможет разгрузить юго-запад города, в первую очередь снизив нагрузку на проспект Ленина в Красном Селе.

Общая протяженность проспекта — почти 8 км. На остановочные павильонах есть возможность зарядить телефон. На магистрали также установили современное освещение, оборудовали ливневую канализацию, смонтировали очистные сооружения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открыли движение по Лиговскому путепроводу.