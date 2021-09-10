В субботу в Петербурге ожидаются дожди и до +21 градуса

В первый выходной после окончания трудовой недели в Петербурге ожидается облачная погода. Не обойдется без осадков.

В ночь на субботу, 11 сентября, столбики термометров покажут +8…+10 градусов, в прибрежных районах — 13 градусов тепла. В дневное время воздух прогреется до +19…+21.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», местами пройдет небольшой дождь. Ветер подует южных направлений слабый.

Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суббота в Ленобласти выдастся теплой и ветреной.