Зольную улицу переименуют в честь ленинградских зенитчиц

В Петербурге могут переименовать Зольную улицу в честь женщин-зенитчиц, защищавших Ленинград. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов.
Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Решение о переименовании улицы глава города принял в связи с намеченной ликвидацией золоотвала.
Как сообщили в пресс-службе Смольного, к 14 сентября власти должны определиться с подрядчиком, который займется ликвидацией сооружений, после чего планируется благоустройство улицы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 11 сентября в старейшей библиотеке имени Крупской открылся интерактивный парк.