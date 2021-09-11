Зольную улицу переименуют в честь ленинградских зенитчиц

Зольную улицу переименуют в честь ленинградских зенитчиц
Улица, которое получит новое имя, проходит между улицей Латышских Стрелков и Октябрьской набережной. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге могут переименовать Зольную улицу в честь женщин-зенитчиц, защищавших Ленинград. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Решение о переименовании улицы глава города принял в связи с намеченной ликвидацией золоотвала.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, к 14 сентября власти должны определиться с подрядчиком, который займется ликвидацией сооружений, после чего планируется благоустройство улицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 11 сентября в старейшей библиотеке имени Крупской открылся интерактивный парк.

адександр беглов новости СПб


 

Новости партнеров
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
На Индустриальном проспекте
На Индустриальном проспекте "Рено" пробил ограждение и выехал на "встречку"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Труп мужчины достали из Ладожского озера
Мурашко: бессмысленно спорить с выступающими против вакцинации людьми
В Петербурге проходит военно-исторический фестиваль «Невская битва»
Зольную улицу переименуют в честь ленинградских зенитчиц
Велосипедист сломал руку и ключицу в ДТП с трамваем на Культуры
В старейшей библиотеке имени Крупской открылся интерактивный парк
В Минздраве призвали экспертов не прогнозировать волны COVID, а ...
Полыхающую квартиру на Металлургов тушили 15 спасателей