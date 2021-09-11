Зольную улицу переименуют в честь ленинградских зенитчиц

Улица, которое получит новое имя, проходит между улицей Латышских Стрелков и Октябрьской набережной. Фото: администрация Петербурга

Улица, которое получит новое имя, проходит между улицей Латышских Стрелков и Октябрьской набережной. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге могут переименовать Зольную улицу в честь женщин-зенитчиц, защищавших Ленинград. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Решение о переименовании улицы глава города принял в связи с намеченной ликвидацией золоотвала.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, к 14 сентября власти должны определиться с подрядчиком, который займется ликвидацией сооружений, после чего планируется благоустройство улицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 11 сентября в старейшей библиотеке имени Крупской открылся интерактивный парк.