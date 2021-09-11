В старейшей библиотеке имени Крупской открылся интерактивный парк

В старейшей библиотеке имени Крупской открылся интерактивный парк
Библиотека в Невском районе. Фото: администрация Петербурга

В Невском районе открылась библиотека №1 им. Н.К.Крупской после капитального ремонта. В ней появилось мультимедийное пространство, посвященное истории создания и трансформации книги с древнейших времен.

Библиотека с пространством «Книжные истории» открылась в субботу, 11 сентября. Ее уже посетил губернатор Петерубрга Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба Смольного, теперь библиотека работает полностью в автоматизированном режиме, без бумажных формуляров и лборудована системой защиты от краж.

Напомним, библиотека Крупской была открыта 128 лет назад как бесплатная читальня. В годы блокады Ленинграда она продолжила обслуживать читателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Большевиков завершили благоустройство территории. Раньше там был пустырь со стихийной парковкой, а теперь — общественное пространство.

адександр беглов библиотека новости СПб


 

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