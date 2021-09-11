На проспекте Большевиков появилось общественное пространство

У сквера на проспекте Большевиков пока нет названия. Фото: администрация Петербурга

У сквера на проспекте Большевиков пока нет названия. Фото: администрация Петербурга

На проспекте Большевиков завершили благоустройство территории. Раньше там был пустырь со стихийной парковкой, а теперь — общественное пространство.

В субботу, 11 сентября, губернатор Петербурга Александр Беглов торжественно открыл новый сквер у дома 3, корпус 1, и дома 9, корпус 1. Пространство выполнено в скандинавском стиле.

Как сообщила пресс-служба Смольного, на территории появились дорожки, скамейки, игровая зона для детей и сцена для массовых мероприятий. На стенах соседних нежилых предприятий появилось граффити с изображением зелени.

На благоустройство сквера было выделено 21,9 млн рублей. Пока что у сквера нет названия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открыли движение по Лиговскому путепроводу.