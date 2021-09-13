Беглов поздравил Розенбаума с юбилеем

В день своего юбилея Александр Розенбаум дал в БКЗ «Октябрьский» праздничный концерт. Фото: gov.spb.ru

В день своего юбилея Александр Розенбаум дал в БКЗ «Октябрьский» праздничный концерт. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга поздравил с 70-летием певца Александра Розенбаума.

«Вы стремительно ворвались в музыкальный мир, ваши песни разлетелись по всей нашей огромной стране. Самые душевные, которые трогают за сердце, вы посвятили нашему городу»,- цитирует градоначальника пресс-служба Смольного.

В день своего юбилея Александр Розенбаум дал в БКЗ «Октябрьский» праздничный концерт, где исполнил известные композиции.

«Спасибо за то, что остаетесь ленинградцем», — отметил Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в петербургском аэропорту Пулково установили панно со стихами Александра Розенбаума. Теплые слова известного автора-исполнителя будут встречать возвращающихся домой петербуржцев.