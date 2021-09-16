Путин обратился к россиянам с одной просьбой

Президент заявил, что стране нужен сильный и авторитетный парламент. Чтобы выбрать его, нужно проголосовать.

Президент России Владимир Путин сегодня, 16 сентября, обратился к гражданам страны в преддверии выборов в Госдуму. Текст обращения опубликовала пресс-служба Кремля.

Политик полагает, что все жители страны одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные люди, которые держат слово. Путин надеется, что к власти придут те, кто оправдает надежды и доверие людей.

«Всё это кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие. Она требует высочайшего профессионализма, чёткого понимания, что за каждым решением, за каждой законодательной поправкой — судьбы миллионов людей»,

— считает президент.

Путин попросил россиян принять участие в голосовании. Напоминаем, что выборы состоятся с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

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