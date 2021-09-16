Песков: все заболевшие в окружении Путина вовремя не ревакцинировались

Песков: все заболевшие в окружении Путина вовремя не ревакцинировались
Песков заявил, что все заболевшие в окружении Путина не ревакцинировались вовремя. Фото: kremlin.ru

В окружении президента России Владимира Путина есть те, кто болен коронавирусом. Эти люди своевременно не прошли ревакцинацию. Однако болезнь они переносят без симптомов или же в легкой форме.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, заболевшие в окружении президента были вакцинированы, но после прививки прошло определенное время, титры упали, пришло время ревакцинации. Однако вовремя это сделано не было.

«Но при этом практически все или бессимптомно, или в легкой форме переносят болезнь, ни одного тяжелого случая нет», — заявил пресс-секретарь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина, ушедшего на карантин.

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