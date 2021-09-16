Россия и Египет достигли понимания по выплатам после теракта над Синаем

Выплаты будут осуществляться по линии Федерации туристических палат Египта. Фото: unsplash

Выплаты будут осуществляться по линии Федерации туристических палат Египта. Фото: unsplash

Россия и Египет, наконец, пришли к полному пониманию в вопросе выплат семьям, родственники которых погибли в теракте с российским самолетом А321 над Синаем в 2015 году.

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова отметила, что в переговорах Каира и Москвы вопросу материальных выплат уделялось должное внимание.

Известно, что рейсы в Египет были прекращены из-за случившегося. Только с 9 августа текущего года российские туристы смогли посетить страну.

Напомним, в 2015 году в небе над Синаем произошел теракт. Самолет выполнял рейс из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Погибло 224 человека.

По информации ФСБ, в хвосте экипажа было самодельное взрывное устройство. Ответственность за атаку взяли на себя террористы ИГИЛ (запрещенной в России организации).

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