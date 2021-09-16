В Эстонии примут россиян, привитых отечественными препаратами

Страна готова признать российскую прививку.

Эстония готова принимать туристов, сделавших любую прививку от коронавируса. Главное, чтобы препарат был признан в стране, откуда приезжает человек. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает ТАСС, ссылаясь на департамент здоровья правительства Эстонии.

В ведомстве отметили, что власти хотят освободить вакцинированных туристов от сдачи теста на коронавирус и от самоизоляции.

«Согласно постановлению правительства Эстонии, здоровый человек, въезжающий в Эстонию из стран с ограничениями на выезд, может быть освобожден от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации, если он полностью вакцинирован и после вакцинации достиг полной иммунной защиты»,

— говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при этом россияне не смогут получить сертификат о вакцинации Европейского союза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне не стали отказываться от туров в Турцию из-за новых запретов по коронавирусу.