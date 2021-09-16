В Эстонии примут россиян, привитых отечественными препаратами

В Эстонии примут россиян, привитых отечественными препаратами
Россияне смогут проще попасть в Эстонию. Фото: unsplash

Страна готова признать российскую прививку.

Эстония готова принимать туристов, сделавших любую прививку от коронавируса. Главное, чтобы препарат был признан в стране, откуда приезжает человек. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает ТАСС, ссылаясь на департамент здоровья правительства Эстонии.

В ведомстве отметили, что власти хотят освободить вакцинированных туристов от сдачи теста на коронавирус и от самоизоляции.

«Согласно постановлению правительства Эстонии, здоровый человек, въезжающий в Эстонию из стран с ограничениями на выезд, может быть освобожден от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации, если он полностью вакцинирован и после вакцинации достиг полной иммунной защиты»,

— говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при этом россияне не смогут получить сертификат о вакцинации Европейского союза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне не стали отказываться от туров в Турцию из-за новых запретов по коронавирусу.

вакцинация прививка путешествия эстония


 

Новости партнеров
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Отопление Петербургу светит не раньше конца сентября, но помочь может дождь
Отопление Петербургу светит не раньше конца сентября, но помочь может дождь
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Эстонии примут россиян, привитых отечественными препаратами
В Петербурге за сутки от коронавируса впервые привились 686 человек
В Ленобласти сдали еще один проблемный дом
Вдова Петра Мамонова пожаловалась на бедность: женщина продает имущество
В Ленобласти температура опустится ниже нуля
На агрессивного водителя соцтакси в Петербурге написали второе заявление
На Богословской по окнами дома лежит мертвец
В Петербурге поменяют границы двух районов из-за намывных территорий