Песков назвал отношение Кремля к «Умному голосованию»

Песков назвал отношение Кремля к «Умному голосованию»
Песков прокомментировал "Умное голосование". Фото: kremlin.ru

Он отметил, что проект лишь вредит избирателям, а не помогает им.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Кремль относится к проекту «Умное голосование». Он считает, что идея плохая и провокационная. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что «Умное голосование» только вредит избирателям, поэтому иначе к этому относиться нельзя. Напоминаем, что сегодня, 17 сентября, в России стартовали выборы в Госдуму. Голосование продлится три дня, до 19 сентября, в связи с пандемией коронавируса. Некоторые граждане выразят свое мнение в электронном формате.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин проголосует на думских выборах онлайн: президент остается на самоизоляции. Когда это произойдёт, неизвестно — по словам Пескова, «как решит» президент.

Дмитрий Песков кремль умное голосование


 

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