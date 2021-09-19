Как проходит последний день выборов в Петербурге — в материале Gazeta.SPb

В Петербурге 19 сентября завершаются выборы в Государственную думу РФ и городское Законодательное собрание. Кроме того, горожане выбирают депутатов в муниципальных округах Автово и Ланское. Сегодня члены избирательных комиссий, в основном, разбирались в ситуациях, произошедших за предыдущие два дня голосования.

По данным Горизбиркома, к полудню воскресенья явка на думские выборы составила 23,4%, а на парламентские — 21,8%. По сведениям председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, это самый низкий показатель в стране — по всей России к этому времени проголосовали 40,49% избирателей.

При этом выборы в Северной столице проходят довольно тихо: например, подтверждённых случаев вброса не зарегистрировано. Хотя без провокаций не обходится: именно так расценили поведение кандидата от «Яблока» Никиты Сорокина, которого вчера вечером пришлось силой выводить из УИК при помощи полицейских — он требовал вскрыть опломбированные сейф-пакеты с бюллетенями после закрытия участка.

Элла Памфилова, комментируя случившееся, заявила, что среди членов избирательной комиссии города есть «пятая колонна», которая препятствует выявлению нарушений.

Также вчера зафиксировали исчезновение сейфов с бюллетенями из двух участков в Московском районе, подконтрольных ТИК №27 — оказалось, что их в целях обеспечения безопасности перенесли в третий участок. На протяжении трех часов ящики находились вне зоны действия камер видеонаблюдения.

Членов ЦИК возмутили такие действия — глава избиркома пригрозила увольнением ответственному за нарушения.

При этом в целом жалоб на нарушения и конфликтные ситуации, по данным горизбиркома, к третьему дню голосования стало гораздо меньше. Член ГИК с правом решающего голоса Юрий Кузьмин отметил, что все технические и иные неполадки, встречающиеся на участках, взяты под контроль и оперативно решаются — например, такие, как закрытая коробкой камера наблюдения на участке в Московском районе.

А в Калининском районе прямо в ходе голосования в школе, где был организован УИК, рухнула штукатурка с потолка. Пришлось вызывать мастеров и переносить мероприятие в другое помещение — какое-то время удивленные общественные наблюдатели замечали в кабинете лишь людей в рабочей форме.

Напомним, что у петербуржцев остаются последние часы на то, чтобы выразить свою гражданскую позицию, проголосовав за кандидатов в депутаты Государственной думы и Законодательного собрания. Узнать адрес и номер своего избирательного участка, а также узнать больше о кандидатах можно на сайте ЦИК. О порядке голосования также писала Gazeta.SPb.