Путин: власти поддержат пострадавших и семьи погибших во время стрельбы в Перми

Путин: власти поддержат пострадавших и семьи погибших во время стрельбы в Перми
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент заявил, что в стране случилось большое горе.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми, где 18-летний студент устроил стрельбу в университете. Политик отметил, что произошла огромная беда для всей страны. Об этом сегодня, 20 сентября, пишут РИА Новости.

Президент, прежде чем поговорить с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой о прошедших выборах, решил поддержать тех, чьи родные и близкие умерли или пострадали во время стрельбы в Перми. Политик отметил, что никакие слова не способны уменьшить боль. Путин также заверил, что власти готовы поддерживать таких людей.

«Региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия для того, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших ребят»,

— добавил Путин.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы сделают все, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейского, обезвредившего пермского стрелка, планируют наградить.

владимир путин пермь стрельба


 

Новости партнеров
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Финляндия намерена предоставить визы около 350 тыс. россиян
Финляндия намерена предоставить визы около 350 тыс. россиян
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин: власти поддержат пострадавших и семьи погибших во время стрельбы в Перми
Социолог Максим Шугалей: «Я потерял лидерство на выборах временно»
В Ленобласти обработали 96% протоколов: лидирует «Единая Россия»
Памфилова подвела промежуточные итоги выборов
Полицейского, обезвредившего пермского стрелка, планируют наградить
Петербургские спортсмены соболезнуют пострадавшим в Перми
Петербургский художник нашел в выборгском лесу редкий гриб
Памфилова: в Петербурге могут отменить выборы на семи участках, на одном ...