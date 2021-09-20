Путин: власти поддержат пострадавших и семьи погибших во время стрельбы в Перми

Президент заявил, что в стране случилось большое горе.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми, где 18-летний студент устроил стрельбу в университете. Политик отметил, что произошла огромная беда для всей страны. Об этом сегодня, 20 сентября, пишут РИА Новости.

Президент, прежде чем поговорить с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой о прошедших выборах, решил поддержать тех, чьи родные и близкие умерли или пострадали во время стрельбы в Перми. Политик отметил, что никакие слова не способны уменьшить боль. Путин также заверил, что власти готовы поддерживать таких людей.

«Региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия для того, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших ребят»,

— добавил Путин.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы сделают все, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейского, обезвредившего пермского стрелка, планируют наградить.