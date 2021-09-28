Google подал апелляции на штраф в 6 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Google подал апелляции на штраф в 6 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент
Google подала апелляции на штраф. Фото: unsplash

Компания Google подала апелляции на судебные постановления о назначении ей штрафов в размере 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы, который рассмотрит жалобы. В суд поступили жалобы на три постановления мирового судьи от 19 августа. Дата рассмотрения апелляций пока не назначена.

В августе мировой суд признал компанию Google виновной в неудалении владельцем сайта информации или интернет-страницы. По трем протоколам компании присудили штрафы в размере 6 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскомнадзор ужесточит слежку за россиянами в интернете. Роскомнадзоре хотят запустить в следующем году систему «Окулус», которая будет искать запрещенный контент в изображениях и видео. Искусственный интеллект будет выявлять запрещенные материалы.

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