Песков прокомментировал ужесточение мер в России из-за ситуации с COVID

Песков прокомментировал ужесточение мер в России из-за ситуации с COVID
Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России. Фото: kremlin.ru

В России фиксируется тенденция к росту заболеваемости коронавирусом, в Кремле это видят. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация с новым вирусом в стране требует внимания. Однако на федеральном уровне вводить ограничения из-за эпидемиологической обстановки пока не планируется.

Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что в Кремле знают о росте числа смертей пациентов с COVID-19 в России.

Напомним, 29 сентября стало известно, что в России побит рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 за сутки с начала пандемии — скончались 857 человек. Число жертв коронавируса в стране теперь составляет 206 388 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирусом заразились 22 430 человек.

коронавирусная пандемия кремль


 

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