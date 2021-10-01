Коронавирус ускорился, врачи предупреждают о самой тяжелой волне: на пороге новой вспышки COVID-19

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 24 522 случая заражения COVID-19, в Петербурге заболели 2 281 человек. Смертность шокирует четвертый день подряд — 887 летальных исходов за сутки, новый рекорд с начала пандемии. В общей сложности, с коронавирусом столкнулись 7 535 548 россиян.

Несмотря на то, что Петербург находится в списке лидеров по числу привившихся граждан, темпы распространения вируса, как и смертность, растут на глазах. Властям приходится расширять коечный фонд — в Госпитале ветеранов войн обустроили 989 коек для ковид-пациентов, он уже готов к приему людей. Кроме того, ковид стал второй по частоте причиной смерти петербуржцев после сердечно-сосудистых заболеваний.

По сведениям Роспотребнадзора, заболеваемость увеличивается в 56 регионах — рост наблюдается на протяжении вот уже трех недель. По итогам прошедшей недели темп прироста составил 8,8%, рассказала глава ведомства Анна Попова.

Инфекционист Евгений Тимаков считает, что сейчас россиян ждет самая сложная волна, а стабилизации можно ждать не раньше середины декабря. Скорее всего, во время следующих вспышек зараженных также будет много, но вот число тяжелых больных заметно снизится.

Сложность текущего периода во многом заключается в активной мутации вируса. Инкубационный период, например, сократился до 4-6 дней, а симптомы могут быть похожи и на ОРВИ, и на кишечную инфекцию.

Наиболее эффективным способом защиты от коронавируса является вакцинация. Подавляющее большинство людей переносят её без проблем — среди них и пожилые граждане, входящие в группу риска. Осложнения, которые может вызвать даже легкая форма COVID-19, гораздо опаснее, чем возможное кратковременное недомогание после прививки.