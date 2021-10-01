Таджикского блогера депортируют из России за вульгарные фото у православного храма

Успешный блогер из Таджикистана был заблокирован в соцсетях за непристойные фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве, сообщает РИА «Новости».

Скандальная фотосессия была опубликована вчера, на фото уроженец Таджикистана Руслан Бобиев стоит в центре столицы на Красной площади на фоне одного из символов страны – храма Василия Блаженного, а перед ним сидит девушка в куртке с надписью «Полиция». Парочка изображает оральный секс.

Замоскворецкий суд столицы арестовал 23-летнего Руслана Бобиева на 10 суток, блогер обязан выплатить 5 тыс. штрафа, после чего будет выдворен из России.

Имя девушки также установлено, Анастасию Чистову обвинили и признали виновной по статье «Невыполнение законного требования сотрудника полиции», она оказывала сопротивление при задержании. Ей также предстоит провести 10 суток в изоляторе.

Столичная полиция Москвы направила в Следственный комитет России материалы в отношении участников оскорбительной фотосессии Руслана Бобиева и Анастасии Чистовой.

Напомним, первым написал заявление в полицию другой блогер, посчитав, что действия коллеги по цеху могут содержать признаки оскорбления чувств верующих и полиции. Нарушителя схватили у Павелецкого вокзала, после чего появилось видео, в котором Бобиев называет себя пранкером и извиняется за содеянное. Он также рассказал, что в прошлом уже привлекался за пранки. Мужчина рассказал, что нигде не работает, ведет блоги в TikTok и Instagram и у него 100 тыс. подписчиков.

Журналист Владимир Соловьев заявил, что своим поступком блогер может вызвать негативные чувства к своим соотечественникам со стороны россиян. Как сообщает «Газета.ru», таджикская диаспора выразила возмущение поступком молодого человека.

Ранее Gazeta.SPb писала, следствие планирует объявить в федеральный розыск двух «раскаявшихся» мигрантов, обманувших пенсионерку на полмиллиона рублей и сбежавших из России, нарушив подписку о невыезде.