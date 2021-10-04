«Ковид-обманщик», рост заболеваемости и открытые школы: COVID в России и мире после выходных

Коронавирус прогнозам не поддается. К такому выводу пришел главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Деятели науки и врачи вот уже более полутора лет по весму миру ведут совместную борьбу против новой коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация меняется от месяца к месяцу, поэтому давать прогнозы кажется иногда бесполезным. Мутации коронавируса сделали его только сильнее. «Здравого смысла» у болезни нет, поэтому вирус ведет себя будто «обманщик».

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — констатирует Проценко.

К слову, в Коммунарке сейчас находится телеведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева. Звезда «Первого канала» тяжело переносит коронавирус. Кроме того, актрисе становится только хуже: повреждение почек, поражение легких. Отрицательную динамику 62-летней артистки связывают со сниженным иммунитетом, вызванным работой на износ.

В то же время число умерших от Covid россиян за неделю превысило 6 тысяч. Это максимальное с начала пандемии значение. По информации оперативного штаба по борьбе с болезнью, жертвами стали 6 018 человек.

Несмотря на заметный прирост больных коронавирусом, в Министерстве просвещения заявили, что массово закрывать школы из-за коронавируса не собираются. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, лишать детей радости офлайн-обучения в 2021 году скорее всего не будут.

Если в России коронавирусные ограничения вполне сносны, то в Америке инфекционист уже озвучивает меры подготовки к новой пандемии. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что могут начаться новые пандемии.

При этом ситуация с коронавирусом в Америке действительно оставляет желать лучшего. В стране 44 млн 518 тыс. 437 зараженных, жертвами болезни стали 719 тыс. 933 человека. В США самая напряжённая ситуация.

По данным университета имени Джона Хопкинса, на всей планете от коронавируса скончалось 4 млн 796 тыс 500 человек, а общее число заболевших достигло 234 млн 577 тыс. 843 гражданина.