По будням не работает: хронология событий вновь закрытой станции «Зенит»

С 1 октября долгожданная станция «Зенит» прекратила свою работу по будним дням. Воспользоваться ею можно лишь в выходные и праздничные дни. В этих редких случаях открыт будет вестибюль 2.

В дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на стадионе «Газпром Арена» будут открыты оба вестибюля станции. В остальном «Зенит» будет простаивать. Власти Северной столицы признали, что на станции слишком низкий пассажиропоток.

Не успели петербуржцы оценить буквально только что открывшуюся станцию, как стало известно об ограничениях работы в ней. Судьба у «Зенита», бывшей «Новокрестовской», поистине несчастная.

Зимой, в далёком 2014 году заявили, что тогда еще «Новокрестовскую» начнут строить следующим летом. Ждали положительного заключения от Главгосэкспертизы, потирали руки перед началом стройки. Однако работы стартовали лишь в начале следующей зимы, 3 декабря 2015 года. Тогда тоже все началось с распрей между «Метростроем» и Смольным. Первый просил 1 млрд рублей за «Новокрестовскую». Вопрос с горем пополам был урегулирован.

Не прошло и двух лет, как 13 мая 2018 года станция была открыта на девять часов в тестовом режиме. Петербуржцы почувствовали себя первопроходцами. Горожане фотографировали вестибюли, эскалаторы.

Через 13 дней, 26 мая, состоялось торжественное открытие «Новокрестовской». К слову, в тот же день ленточку перерезали и на «Беговой». Мероприятие посетил тогдашний губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Вот-вот станция должна была заработать. И это случилось, однако «не долго музыка играла». Уже 10 сентября пресс-служба петербургского метрополитена сообщила, что вестибюль 2 станции «Новокрестовская» закроют с 11 по 15 сентября из-за ремонта эскалатора.

2018 год был богат на события на несчастной станции. «Новокрестовская» работала от силы полгода, однако специалисты обнаружили сотни дефектов. Их начали устранять, не закрывая станцию.

Как рассказали в пресс-службе метрополитена, из-за нарушений, которые были найдены на станциях, они находятся во временной эксплуатации и не приняты по актам. Работы по устранению дефектов ведутся по гарантии и проходят ночью.

Следующий 2019 год начался с новых потрясений для «Новокрестовской». 22 января там сняли плитку, чтобы избежать обрушения покрытия. Заменить решили «схожим» материалом. Был с любовью развешен полиэтилен.

Еще через год, 25 февраля 2020 года на «Беговой» и «Новокрестовской» вновь начали укладывать плитку и устранять протечки. В связи с этим пришлось ввести ограничения. Так, с 22:00 вестибюли поочередно закрывались на вход и выход. При этом в дни мероприятий, проходящих на «Газпром Арена», станции работали в привычном режиме.

А дальше еще интереснее. Наступил 2020 коронавирусный год. 2 апреля «Новокрестовскую» вовсе закрыли за ненадобностью. Поезда в подземке просто проезжали мимо нее, будто не замечая. Тогда, по словам очевидцев, обслуживающему персоналу близлежащего стадиона и других спортивных сооружений все еще приходилось выходить на работу. День их был долгим и все больше проходил на свежем воздухе. Эти люди вынуждены были проходить порядка 3 километров пешком по закрытому парку до работающей станции «Крестовский остров» или примерно столько же через пешеходный мост до «Беговой».

А далее все по новой. 13 июля станцию опять закрыли на ремонт. Еще через 6 дней — новое потрясение. «Новокрестовская» вдруг стала «Зенитом».

И только 2 мая 2021 года, теперь уже станция «Зенит» начала работать в тестовом режиме. А 10 июня она открылась для всех после ремонта перед началом Евро-2020. Gazeta.SPb делала в тот день фоторепортаж.

Теперь же, с 1 октября, станция действует лишь по выходным и в праздники. По информации Смольного, на станции «Зенит» за месяц бывает примерно 300 тыс. человек, а ежедневно — 10 тыс.