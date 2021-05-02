Станцию «Зенит» откроют в тестовом режиме уже в это воскресенье

Станция начнет работать с трех часов дня и до окончания движения поездов.

В Санкт-Петербурге сегодня, 2 мая, в тестовом режиме заработает станция метро «Зенит». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Известно, что станция начнет работать в три часа дня, а закроется после окончания движения поездов. В подземке отметили, что тестовый режим подразумевает, что «Зенит» будет работать только в указанный период. Таким образом, пока что рано говорить об открытии станции метро – об обычном режиме будет объявлено дополнительно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном объяснили, почему темпы строительства метро в Петербурге отстают от московских.