Станцию «Зенит» откроют в тестовом режиме уже в это воскресенье

Станцию «Зенит» откроют в тестовом режиме уже в это воскресенье
Станция метро "Зенит". Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Станция начнет работать с трех часов дня и до окончания движения поездов.

В Санкт-Петербурге сегодня, 2 мая, в тестовом режиме заработает станция метро «Зенит». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Известно, что станция начнет работать в три часа дня, а закроется после окончания движения поездов. В подземке отметили, что тестовый режим подразумевает, что «Зенит» будет работать только в указанный период. Таким образом, пока что рано говорить об открытии станции метро – об обычном режиме будет объявлено дополнительно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном объяснили, почему темпы строительства метро в Петербурге отстают от московских.

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Станцию «Зенит» откроют в тестовом режиме уже в это воскресенье
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