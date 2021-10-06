С января в Петербурге потратили 20 млрд рублей на лечение ковид-пациентов, но заражения и смертность продолжают расти

По словам врио директора территориального фонда ОМС Вадима Стожарова, с начала 2021 года на лечение пациентов с коронавирусом в Петербурге потратили почти 20 миллиардов рублей. В первый год пандемии эта сумма была на 5 млрд меньше.

Таким образом, за год траты возросли на четверть, а о расходах на 2022-й с точностью говорить пока не получится — все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Северной столице. В общей сложности в бюджет фонда ОМС планируется направить 128 млрд рублей. Сколько из этих денег придется потратить на лечение COVID-19, неизвестно.

Добавим, что, по словам губернатора Александра Беглова, за последние четыре года бюджет фонда ОМС вырос на 35% — с 95 до 128 млрд рублей.

Точных расчетов пока нет, но в расходы следующего года уже заложена масштабная диспансеризация переболевших коронавирусной инфекцией горожан. На 351 тысячу комплексных осмотров должно уйти 432,8 млн рублей. Еще 1 млрд 600 млн рублей выделены на лечение осложнений у перенесших ковид граждан — эти деньги обеспечат стационарную реабилитацию 30 тысячам человек.

Несмотря на активное финансирование, ситуация с коронавирусом в Северной столице крайне напряженная: по заболеваемости город по-прежнему занимает вторую строчку в общем рейтинге регионов, уступая лишь Москве. В течение месяца статистика стала угрожающей — число ежедневных случаев заражения не опускается ниже 1,8 тысяч.

За последние сутки ковид подтвердили у 2 187 петербуржцев (634 234 с начала пандемии), а скончались в этот период 55 человек (29 385 всего). Больницы перегружены: в Боткинской и Покровской практически нет мест, врачи работают на износ. В медучреждении на Васильевском даже сломались оба имеющихся аппарата КТ.

При этом обеспокоенность властей и медиков отражается лишь в призывах соблюдать требования санитарной безопасности и вакцинироваться — реального ужесточения антиковидных мер, похоже, не предвидится. Прививаться петербуржцы, однако, не спешат: темпы вакцинации снова замедлились. По данным на 5 октября, хотя бы одну дозу препарата получили лишь 1 млн 699 тысяч горожан.