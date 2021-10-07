Почти 30 тысяч жертв COVID и заработавший КТ в Покровской: новое о коронавирусе в Петербурге

Ситуация с коронавирусом в Петербурге по-прежнему остается нестабильной. Накануне опять было выявлено 2 187 новых случаев заражения. При том, что 5 октября число заболевших до 2 тысяч не дотягивало. Оперативный штаб по борьбе с болезнью «присвоил» Северной столице серебро. Город занял второе место среди регионов России по заболеваемости COVID-19, уступив Москве, где вирус подхватили 3 589 человек.

Накаляет атмосферу еще и тот факт, что знаменитый выставочный центр Ленэкспо, который уже перестал ассоциироваться с чем-то положительным, открывает второй павильон №7 для коронавирусных больных. С 8 октября развернут еще 400 коек. Как сообщила пресс-служба организации, в Ленэкспо лягут те заболевшие, у которых нет возможности уйти на самоизоляцию. Койко-место предоставится жителям общежитий, коммунальных квартир.

Возможно, такая мера даст свои результаты. Ведь в Петербурге число умерших людей с диагнозом коронавирус приближается к отметке в 30 тысяч. Так, днем ранее от болезни скончались 55 жителей города на Неве. Всего же Северная столица потеряла 29 385 человек.

Однако есть и повод для радости. Ранее Gazeta.SPb писала, что в Покровской больнице Петербурга, которая принимает ковидных больных, сломался единственный аппарат компьютерной томографии. Случившееся сразу вызвало волну негодования среди горожан. Так вот, как рассказали в пресс-службе Комитета по здравоохранению, в медицинском учреждении снова заработал один из томографов. Недостающую деталь в сжатые сроки доставили через таможню. Однако второй КТ все также в неисправном состоянии.

Кроме того, стало известно общее количество звонков в Службу экстренных вызовов Петербурга. Цифра внушительная — 17 миллионов. Об этом сообщил городской комитет по информатизации и связи. С 2017 года операторы принимают звонки. По номеру «112» звонят после ДТП, когда требуется скорая помощь, если случился пожар или какая-то зверушка застряла на дереве. Служба очень пригодилась, когда возросла нагрузка в начале пандемии.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что на спортивные мероприятия в Петербурге пустят только 30% привитых зрителей.