Для футбольного клуба «Коломяги» построят спорткомплекс

Для футбольного клуба &#171;Коломяги&#187; построят спорткомплекс
На территории СК разместят два футбольных поля. Фото: unsplash

Спортивный комплекс для футбольного клуба «Коломяги» решили построить в Приморском районе Петербурга. Здание спорткомплекса будет трехэтажным.

Новый спортивный объект появится на пересечении Солунской и Вербной улиц. На территории СК разместят два футбольных поля — большое для профессиональной игры и маленькое для юных спортсменов. Также внутри появятся спортзал, раздевалки и медицинский центр. К зданию будет примыкать автомобильная парковка на 89 мест. Об этом сообщили на заседании Градостроительного совета при городском правительстве.

Проект архитектурно-градостроительного облика подготовило ООО «Архитектурная мастерская Мамошина».

Как отметил генеральный проектировщик Михаил Мамошин, здание спорткомплекса планируется построить в форме буквы «Т», его высота составит 20 метров. Спорткомплекс построят в стиле супрематизма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новое здание автовокзала в Мурино построят в 2023 году.

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Для футбольного клуба «Коломяги» построят спорткомплекс
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