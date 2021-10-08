Пока в Сети распространяют фейки о вакцине, удачно прививаются беременные: коронавирус в РФ 8 октября

На пятницу, 8 октября, по данным оперативного штаба жертвами коронавируса в России стали 209 тыс. 752 человека. РФ все также входит в первую пятерку по заражениям COVID-19 в мире.

Ситуация остается непростой, однако локдаун в стране правительство не обещает. При этом власти регионов вправе вводить ограничения в зависимости от сложившихся обстоятельств. Так, солнечный Крым ждет ужесточение мер. В субъекте переведут граждан старше 65 лет на удаленную работу. Пожилых людей ждет еще одна «новиночка». Льготный проезд пенсионеров будет временно ограничен. Кроме этого в Крыму объявили и о других мерах, связанных с ковидом.

В России ежедневно все больше и больше заболевших. За минувшие сутки в стране выявили 27,5 тыс. заболевших.

Обойти стороной болезнь поможет вакцинация, которая сегодня доступна даже беременным женщинам. По словам главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, прививка от ковида не окажет негативного воздействия на репродуктивную функцию. Многие женщины, которые сделали уколы от коронавируса во время беременности, уже родили малышей. На процесс деторождения прививка никак не повлияла.

Однако в Петербурге не все верят в медицину. Местному суду пришлось вынести приговор мужчине за распространение фейкового ролика о вакцине от коронавируса. По информации Объединенной пресс-службы судов, Андрею Мысливцу назначили 200 часов обязательных работ. Горожанин пытался убедить пользователей, будто бы вакцину используют только там, где нужно сократить население.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболевшего коронавирусной инфекцией Валерия Гаркалина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, степень поражения которых высокая и составляет до 85 процентов. Народного артиста перевели в реанимационное отделение. Об этом рассказала его дочь Ника.