«Молниеносное течение болезни»: регионы России готовятся к росту заболеваемости

По информации оперативного штаба по борьбе с болезнью, в России за минувшие сутки подтвердились 28 190 новых случаев коронавируса. Число заболевших за сутки вскоре может перевалить за 30 тысяч человек.

В регионах Российской Федерации эпидемиологическая ситуация заставляет власти субъектов оперативно принимать антиковидные меры, способствующие снижение заболеваемости. Так, в Калининградской области глава комитета по здравоохранению заявил о возможной остановке плановой медицинской помощи в связи со сложной обстановкой по COVID. В регионе развернуто максимальное с начала пандемии количество коронавирусных коек. Столько пациентов, сколько сегодня находятся на ИВЛ, в регионе еще не было.

Не отстает и Свердловская область. С 25 октября, по словам местного губернатора, в регионе начнет действовать система QR-кодов. Без соответствующего документа не будут пускать в библиотеки, музеи, выставочные центры, спортивные объекты. А с 8 ноября для непривитых граждан закроются филармонии, театры, кинотеатры, ДК, концертные площадки, санатории, базы отдыха и салоны красоты.

По информации пресс-службы кабинета министров, регионы, которые успешно борются с COVID-19, получат гранты на развитие системы здравоохранения. По результатам конкурса оперативный штаб определит размер выплаты.

В последнюю неделю наблюдался сильный рост заболеваемости по всей регионам России. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил этот подъем молниеносным течением болезни, развитие которой требует реанимационной поддержки в первые два-три дня.

Самым узнаваемым симптомом коронавируса является потеря вкуса. Американские ученые провели исследование и выяснили, что у 39,2% заболевших ковидом есть изменения во вкусе. Деятели науки считают, что у мужчин более низкая степень потери вкуса, нежели у женщин. Потеря вкуса была самой высокой в группах среднего возраста.

Единственной возможностью избежать ненавистную болезнь можно, сделав прививку. Однако не все российские вакцины могут быть разрешены гражданам. На сайте «Стопкоронавирус.рф» опубликован список противопоказаний. Доктора не советуют прививаться «ЭпиВакКороной» тем людям, которые страдают тяжелыми аллергическими и онкологическими заболеваниями.