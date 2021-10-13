Абрамченко считает, что изменения климата в России приведут к миграции

По словам вице-премьера, в экстренном порядке нужно создать условия для адаптации к изменениям климата. Фото: unsplash

По словам вице-премьера, в экстренном порядке нужно создать условия для адаптации к изменениям климата. Фото: unsplash

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что страна должна подготовиться к изменениям климата и миграции на фоне перемены жизненных условий.

Об этом Абрамченко сообщила на пленарной сессии Третьего Евразийского женского форума.

По словам вице-премьера, в экстренном порядке нужно создать условия для адаптации к изменениям климата, а также принять меры, чтобы свести к минимуму последствия для россиян и отраслей экономики. Страна также должна подготовиться к неизбежному появлению «климатических мигрантов».

Она отметила, что в России необходимо создать национальную систему управления климатическими рисками. До конца этого года будет подготовлено 10 планов адаптации, в которых будут оценены климатические риски, определены адаптационные мероприятия и потребности в ресурсном обеспечении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что климатологи заявили о росте числа стихийных бедствий через 30 лет.