В Петербурге на Петроградской стороне появится зона платной парковки

В Петербурге к 2023 году на Петроградской стороне появится зона платной парковки. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В Петербурге к 2023 году на Петроградской стороне появится зона платной парковки. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

ООО «ДОРНАДЗОР» до конца мая 2022 года должен выполнить проектирование платной зоны на 141 улице Петроградского района. Такая парковка будет включать в себя 13 тысяч парковочных мест. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Официально заключен контракт, по которому начинается проектирование платной парковки на Петроградской стороне. Реализация проекта может быть осуществлена в 2022-2023 году.

Зоны платный парковки создаются для регулирования транспортных потоков, обеспечения приоритета общественного транспорта и упорядочения парковочного пространства. На сегодня функционируют 28 таких парковок в Центральном районе города.

С 1 декабря зона платной парковки заработает еще на 71 улице Центрального района в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки. С 1 ноября можно начинать оформлять парковочные разрешения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 октября в Кудрово полицейские разняли две группы автомобилистов, которые устроили конфликт из-за парковочных мест. К месту происшествия прибыли патрульные наряды полиции