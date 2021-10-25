У берегов Турции наблюдается нашествие опасных медуз

У берегов Турции наблюдается нашествие опасных медуз
Медузы появились на мелководье. Фото: Pixabay

Российских туристов предупредили о том, что у берегов города Каш в Турции наблюдается нашествие ядовитых медуз, которые опасны для жизни людей. Об этом рассказал руководитель факультета морской биологии Университета Муглы доктор Нурчин Килли.

По его словам, на курорте были замечены Cassiopea andromeda — токсичные перевернутые плоские медузы индо-тихоокеанского происхождения. Одно прикосновение к ним может «обернутся больничной палатой», сообщает En Son Haber.

Медузы появились на мелководье. Такие виды часто встречаются в прибрежных районах в весенние, летние и осенние месяцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что израильские ученые предупреждают, что концентрация медуз на средиземноморском побережье увеличивается, в связи с чем растет опасность для отдыхающих. По предварительной информации, популяция медуз в количестве десятков миллионов особей передвигается в сторону севера вдоль побережья Израиля.

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У берегов Турции наблюдается нашествие опасных медуз
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