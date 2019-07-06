На пляжах Израиля найдены опасные медузы

Израильские ученые предупреждают, что концентрация медуз на средиземноморском побережье увеличивается, в связи с чем растет опасность для отдыхающих.

По предварительной информации, популяция медуз в количестве десятков миллионов особей передвигается в сторону севера вдоль побережья Израиля, пишет РИА Новости со ссылкой на слова ученых из Национального института морских исследований в городе Хайфе.

В связи с этим на многих пляжах страны вывешены флажки фиолетового цвета, что предупреждает отдыхающих об опасности. Также отмечается, что в Ашкелоне медузы засорили каналы на электростанции, которые снабжают город водой для охлаждения систем. Медуз пришлось собирать в специальные емкости.

Данные медузы несут опасность для здоровья.

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