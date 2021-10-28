Тысячи заболевших детей и открытие новых пунктов вакцинации: новое о COVID в Петербурге

В Петербурге в статистику смертности от коронавируса вошли еще 74 случая. Всего жертвами болезни стали 23 576 горожан, сообщает оперативный штаб.

Город продолжает регистрировать новые случаи заболевания, в Северной столице, по последним данным, выявлено 2 913 зараженных.

Вирус не щадит никого, даже маленьких петербуржцев. Так, за последнюю неделю с ковидом в Детскую городскую клиническую больницу номер 5 имени Филатова поступило 123 ребенка, об этом пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге». Всего же коронавирус поразил с 18 по 24 октября 2 991 несовершеннолетнего.

В данный момент прививать детей против коронавируса еще нельзя, однако директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что регистрация такой вакцины ожидается в ближайшее время. Несколько недель назад Гинцбург рассказал, что вакцину от COVID для детей могут назвать «Спутник М», где «М» означает «для маленьких».

Пока что сделать прививку могут только совершеннолетние. В Петербурге, по последней информации комитета по здравоохранению, вакцинированных «Спутником Лайт» стало на 1 159 человек больше. Всего же инъекций от ковида за сутки в городе было введено 23 712.

В настоящее время в городе на Неве горожан прививают в 174 стационарных и 41 мобильном пункте. При этом совсем скоро откроется еще 20 новых пунктов. Это связано с тем, что число желающих получить укол от ковида заметно выросло. Возможно, очереди на прививку растут из-за новых ограничительных мер, вводимых в Петербурге. По данным Смольного, за период чуть более недели показатели вакцинации выросли вдвое.

Напомним, что власти Петербурга ускорили введение режима QR-кодов. Без них не пустят в кинотеатры, концертные залы и цирки. Система начнет действовать с 8 ноября, при том что такие ограничения должны были начать действовать лишь с 15 ноября.

Для того чтобы остановить распространение инфекции и повысить процент вакцинированного населения, неделя с 30 октября по 7 ноября на федеральном уровне объявлена нерабочей. Градоначальник Северной столицы Александр Беглов попросил горожан провести это время с пользой, а именно: вакцинироваться.

Во время нерабочей недели метро Петербурга изменит свой график. Поезда будут ходить с большим интервалом, как в выходные дни. Стоимость проезда, при этом, никак не изменится.