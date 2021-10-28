Рекорд заболевших и максимум смертей: ситуация с COVID в России становится еще хуже

В России, по последним данным, выявили 40 096 заражений за сутки. Это максимальный показатель с начала пандемии.

В стране коронавирусом чаще всего заболевают люди преклонного возраста. Среди тех, кому более 65 лет, число новых случаев коронавируса продолжает расти. Об этом заявила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Всего, по данным оперштаба, в стране коронавирус подхватили 8 млн 392 тыс. 697 человек. Кроме того, в РФ установлен очередной рекорд, новый максимум смертей за сутки. Скончалось 1 159 человека. Однако днем ранее было зарегистрировано ненамного меньше летальных исходов — 1123. За все время пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 235 057 человек.

Случается, что те, кто уже перенес ковид, заболевают вновь. Так, переболевшие COVID в 70% случаев повторно болеют с той же степенью тяжести, что и в первый раз. Это касается невакцинированных. Об этом рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин. Также эксперт заявил, что людям со сниженным иммунитетом можно ревакцинироваться от коронавируса двумя компонентами вакцины вместо одной. По мнению Гущина, повторная иммунизация не несет никакого вреда для здоровья человека.

По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, стопроцентный способ защиты от ковида возможен при иммунизация «Спутником V», а затем ревакцинация назальным препаратом. В этом случае высока вероятность защиты не только от тяжелого течения COVID, но и от заражения вирусом в целом.

Александр Гинцбург сделал еще одно интересное заявление. Специалист анонсировал регистрацию детской вакцины от коронавируса. По его словам, возможность прививать несовершеннолетних появиться очень скоро.

По всей видимости, противников прививки становится все меньше. Так, ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) обратились к властям с просьбой ввести в России обязательную вакцинацию от коронавируса. Также ассоциации просят не закрывать магазины в период локдауна, вводимого с 30 октября по 7 ноября, потому как в это время они могут получить до половины годовой выручки.