В какие страны можно поехать вакцинированным «Спутником V», «Спутником-Лайт», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком»

В какие страны можно поехать вакцинированным &#171;Спутником V&#187;, &#171;Спутником-Лайт&#187;, &#171;ЭпиВакКороной&#187; и &#171;КовиВаком&#187;
Ряд стран, открытых для граждан России, признают российские вакцины, однако правила у всех разные. Фото: Pixabay

Россиян, прошедших вакцинацию от COVID, без ПЦР-тестов и карантина по приезду готовы принять почти 20 стран мира. На таможенном контроле или при пересечении границы прибывающим понадобится лишь сертификат о вакцинации. При этом, например, в Турции или Болгарии понадобится документ на английском языке, однако в Молдавии можно предоставить сертификат на русском или национальном языке. ​

Со «Спутником V» и без ограничений

  • Венгрия
  • Болгария
  • Турция
  • Кипр
  • Молдавия
  • Черногория
  • Грузия
  • Таджикистан
  • Азербайджан
  • Венесуэла
  • Армения
  • Киргизия
  • Египет
  • Монголия
  • Португалия
  • Румыния
  • Тунис
  • Хорватия

Однако для поездки в Азербайджан с детьми малышу потребуется сделать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до вылета. Это касается, в том числе, и ребенка от одного года.

Для поездки в Таджикистан также необходим ПЦР-тест. Такая мера действует в случае, если после получения второго компонента вакцины прошло меньше месяца.

А попасть в Португалию можно только в островной регион Мадейра. Кроме того, въезд в Турцию, Кипр, Египет, Черногорию россиянам разрешен только через две недели после введения второй дозы вакцины.

Со «Спутником V» и отрицательным ПЦР-тестом

  • Иордания
  • Греция
  • Бахрейн
  • Тунис
  • Марокко
  • Маврикий
  • Эстония
  • Шри-Ланка
  • Сербия

Со «Спутником V» и тестом на антитела

  • Катар

Комбинированную векторную вакцину для профилактики COVID-19, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, в Катаре внесли в список «условно одобренных вакцин». В связи с этим потребуется анализ, подтверждающий наличие антител в организме. Также въехать в страну можно будет не раньше, чем через 14 дней после второй прививки.

С «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком»

  • Венгрия
  • Албания
  • Армения
  • Белоруссия
  • Северная Македония
  • Черногория

С данными вакцинами круг направлений довольно узок. Привитых разработками НПЦ «Вектор» и Научного центра им. Чумакова без карантина и справок с отрицательными ПЦР-тестами готовы принять лишь в нескольких странах.

Со «Спутником-Лайт»

  • Армения
  • Албания
  • Белоруссия
  • Венгрия

Ранее была возможность попасть с однокомпонентной вакциной Спутник-Лайт в Турцию, однако в 2021 году это стало исключено.

Кроме того, с сертификатом о вакцинации приехать в Белоруссию можно лишь спустя месяц после прививки.

Привитым облегченной версией «Спутника» повезло меньше всех, потому что у вакцины один компонент, а пока что везде в мире больше доверяют двухкомпонентным лекарствам.

Куда еще?

Стоит отметить, что туристы из России могут посетить Абхазию, Северную Македонию, Доминикану и Мексику без каких-либо ограничений. Страны не требуют отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. Перед полетом следует заполнить онлайн-декларацию и показать ее по приезду.

Свободно отправится в Индонезию, на Бали, туристы из России пока не могут. Страна принимает лишь некоторые категории россиян, которые привиты «Спутником V», «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком». Была информация, что с 14 октября въезд жителям России будет разрешен, однако на сайте посольства РФ в Индонезии заявили об обратном.

Отметим также, с 15 ноября могут разрешить въезд в Израиль туристам, привитым «Спутником V». Если такое решение будет принято, то в Израиль будут пускать только тех вакцинированных, которые привились вторым компонентом не позже чем за полгода до прибытия. Кроме того, по прилету в аэропорту нужно будет сделать второй ПЦР-тест и пройти серологическое исследование.

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