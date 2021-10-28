В какие страны можно поехать вакцинированным «Спутником V», «Спутником-Лайт», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком»

Россиян, прошедших вакцинацию от COVID, без ПЦР-тестов и карантина по приезду готовы принять почти 20 стран мира. На таможенном контроле или при пересечении границы прибывающим понадобится лишь сертификат о вакцинации. При этом, например, в Турции или Болгарии понадобится документ на английском языке, однако в Молдавии можно предоставить сертификат на русском или национальном языке.
Со «Спутником V» и без ограничений
- Венгрия
- Болгария
- Турция
- Кипр
- Молдавия
- Черногория
- Грузия
- Таджикистан
- Азербайджан
- Венесуэла
- Армения
- Киргизия
- Египет
- Монголия
- Португалия
- Румыния
- Тунис
- Хорватия
Однако для поездки в Азербайджан с детьми малышу потребуется сделать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до вылета. Это касается, в том числе, и ребенка от одного года.
Для поездки в Таджикистан также необходим ПЦР-тест. Такая мера действует в случае, если после получения второго компонента вакцины прошло меньше месяца.
А попасть в Португалию можно только в островной регион Мадейра. Кроме того, въезд в Турцию, Кипр, Египет, Черногорию россиянам разрешен только через две недели после введения второй дозы вакцины.
Со «Спутником V» и отрицательным ПЦР-тестом
- Иордания
- Греция
- Бахрейн
- Тунис
- Марокко
- Маврикий
- Эстония
- Шри-Ланка
- Сербия
Со «Спутником V» и тестом на антитела
- Катар
Комбинированную векторную вакцину для профилактики COVID-19, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, в Катаре внесли в список «условно одобренных вакцин». В связи с этим потребуется анализ, подтверждающий наличие антител в организме. Также въехать в страну можно будет не раньше, чем через 14 дней после второй прививки.
С «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком»
- Венгрия
- Албания
- Армения
- Белоруссия
- Северная Македония
- Черногория
С данными вакцинами круг направлений довольно узок. Привитых разработками НПЦ «Вектор» и Научного центра им. Чумакова без карантина и справок с отрицательными ПЦР-тестами готовы принять лишь в нескольких странах.
Со «Спутником-Лайт»
- Армения
- Албания
- Белоруссия
- Венгрия
Ранее была возможность попасть с однокомпонентной вакциной Спутник-Лайт в Турцию, однако в 2021 году это стало исключено.
Кроме того, с сертификатом о вакцинации приехать в Белоруссию можно лишь спустя месяц после прививки.
Привитым облегченной версией «Спутника» повезло меньше всех, потому что у вакцины один компонент, а пока что везде в мире больше доверяют двухкомпонентным лекарствам.
Куда еще?
Стоит отметить, что туристы из России могут посетить Абхазию, Северную Македонию, Доминикану и Мексику без каких-либо ограничений. Страны не требуют отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. Перед полетом следует заполнить онлайн-декларацию и показать ее по приезду.
Свободно отправится в Индонезию, на Бали, туристы из России пока не могут. Страна принимает лишь некоторые категории россиян, которые привиты «Спутником V», «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком». Была информация, что с 14 октября въезд жителям России будет разрешен, однако на сайте посольства РФ в Индонезии заявили об обратном.
Отметим также, с 15 ноября могут разрешить въезд в Израиль туристам, привитым «Спутником V». Если такое решение будет принято, то в Израиль будут пускать только тех вакцинированных, которые привились вторым компонентом не позже чем за полгода до прибытия. Кроме того, по прилету в аэропорту нужно будет сделать второй ПЦР-тест и пройти серологическое исследование.