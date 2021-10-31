В ноябре ПФР начнет перечислять выплаты жителям блокадного Ленинграда

Пенсионный фонд России будет автоматически перечислять выплату в 50 тысяч рублей ветеранам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Деньги в течение ноября поступят гражданам вместе с пенсией и социальными пособиями.

Эта работа начнется с 1 ноября.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что выплаты в размере 50 тысяч рублей к 80-й годовщине открытия Дороги жизни получат более 75 тысяч жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Дорога жизни в годы Великой Отечественной войны была единственной транспортной магистралью, которая связывала блокадный Ленинград со страной. Она проходила через Ладожское озеро. Действовала с 12 сентября 1941 по март 1943 года.

«В соответствии с указом президента необходимо принять решение о поддержке всех, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Им будет перечислена единовременная выплата. На эти цели направим около 4 млрд рублей», — сказал глава кабинета министров.

В пресс-службе кабмина анонсировали, что выплата будет произведена до 22 ноября.

Практически всем пенсионерам, попадающим под программу, деньги перечислит Пенсионный фонд России. А вот ветераны силовых ведомств и бывшие судьи получат выплаты по линии своих пенсионных органов. Об этом сообщает «Парламенская газета».

Подавать отдельное заявление для получения пособия не нужно.

Если ветеран не сможет получить средства в ноябре, их доставку автоматически перенесут на следующий месяц. Прежде всего это относится к тем, кому пенсию приносит почтальон, а также к тем, кто получает деньги непосредственно в почтовом отделении.

Как рассказывала Gazeta.SPb, с 1 ноября изменится размер доплаты некоторым категориям пенсионеров. Например, россияне, которым исполнилось 80 лет в октябре, будут получать двойной размер страховой выплаты по старости. К выплате будет начислено 12 088,96 рубля.