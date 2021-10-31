Сборы «Венома 2» в России превысили два миллиарда рублей

Американский фильм «Веном 2» собрал более двух миллиардов рублей за месяц проката в российских кинотеатрах.

Сумма в 2 008 470 191 рубль указывается на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Премьера блокбастера на больших экранах состоялась 30 сентября. В день премьеры супергеройская лента заработала более 202 миллионов рублей, а за первый уикенд — более миллиарда рублей.

Вторая часть «Венома» уже обошла по кассовым сборам первый фильм. Первая часть за два месяца проката — с октября по декабрь 2018 года — собрала с продажи билетов 1,9 миллиарда рублей.

Как считают эксперты, «Веном 2» может обогнать по кассовым сборам российскую семейную комедию «Последний богатырь: Корень зла» с 2,048 миллиарда рублей.

Самым успешным за всю историю отечественного проката остается фильм Клима Шипенко «Холоп», заработавший три миллиарда рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вышел трейлер нового фильма «Один дома».