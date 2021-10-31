Сборы «Венома 2» в России превысили два миллиарда рублей

Сборы &#171;Венома 2&#187; в России превысили два миллиарда рублей
Премьера блокбастера на больших экранах состоялась 30 сентября. Фото: скрин трейлера "Веном 2"

Американский фильм «Веном 2» собрал более двух миллиардов рублей за месяц проката в российских кинотеатрах.

Сумма в 2 008 470 191 рубль указывается на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Премьера блокбастера на больших экранах состоялась 30 сентября. В день премьеры супергеройская лента заработала более 202 миллионов рублей, а за первый уикенд — более миллиарда рублей.

Вторая часть «Венома» уже обошла по кассовым сборам первый фильм. Первая часть за два месяца проката — с октября по декабрь 2018 года — собрала с продажи билетов 1,9 миллиарда рублей.

Как считают эксперты, «Веном 2» может обогнать по кассовым сборам российскую семейную комедию «Последний богатырь: Корень зла» с 2,048 миллиарда рублей.

Самым успешным за всю историю отечественного проката остается фильм Клима Шипенко «Холоп», заработавший три миллиарда рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вышел трейлер нового фильма «Один дома».

веном 2 кассовые сборы кино российский прокат


 

Новости партнеров
Мать Собчак написала дочери открытое письмо
Мать Собчак написала дочери открытое письмо
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сборы «Венома 2» в России превысили два миллиарда рублей
Спасатели и медики работают на месте массового ДТП на Таллинском шоссе
Россиянка назвала привычки, которые выдают соотечественников в США
В Сочи водителю дивана на колесах выписали штраф
Коронавирус может может провоцировать инсульт
В Хургаде задержали шеф-повара отеля, где отравились 47 туристов
Что делать, если после COVID-19 снижается интеллект и появляется депрессия
Что такое фаббинг и почему молодежь становится его жертвой