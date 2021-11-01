В Петербурге стартовало оформление парковочных разрешений для жителей Центрального района

В Петербурге стартовало оформление парковочных разрешений для жителей Центрального района
В Петербурге стартовало оформление парковочных разрешений для жителей Центрального района. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Для жителей Центрального района Петербурга с сегодняшнего дня, 1 ноября, есть возможность оформить парковочное разрешение на зону для машин, где с первого декабря будет функционировать платная парковка.

Пресс-служба Комитета по транспорту напомнила жителям Центрального района Петербурга, что они могут оформить себе место ан будущей платной парковке. Для внесения автомобиля в реестр льготных разрешений необходимо обратиться в МФЦ или подать документы через региональный портал госуслуг.

Также отмечается, что до 7 ноября оформиться можно только дистанционно. Из-за введения локдауна.

Подробно ознакомиться со списком необходимых для оформления разрешения документов, а также перечнем категорий граждан имеющих право оформления бесплатных разрешений можно на сайте Комитета по транспорту.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до конца мая 2022 года должно закончиться проектирование платного участка на 141 улице Петроградского района. Такая парковка будет включать в себя 13 тысяч парковочных мест.

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