В трех районах Петербурга выявлено сильное загрязнение воздуха

В октябре экологи выявили повышенную концентрацию вредных элементов в воздухе Петербурга. Так, в трех районах была обнаружена высокая концентрация диоксида азота и взвешенных веществ.

За прошедший месяц специалисты расценивают уровень загрязнения атмосферы в Северной столицы как повышенный. Об этом сообщают в ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В октября на постах отобрали пробы для определения количества диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола и других веществ в воздухе города.

По полученным данным, самыми загрязненными районами стали Московский, Фрунзенский и Калининский. Во Фрунзенском и Московском районах превысила норму концентрация взвешенных веществ, также в Московском и Калининском районах специалисты выявили повышенный уровень загрязнения диоксидом азота.

Однако случаев экстремального загрязнения воздуха выявлено не было.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что спасатели предупредили жителей Петербурга об ухудшении погодных условий во вторник, 9 ноября. Ожидается -2…-4 градуса, днем температура воздуха будет на уровне 0…+2 градусов. Обойдется без осадков.