Фургон насмерть сбил пешехода на трассе «Скандинавия»

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, дорожный инцидент случился 8 ноября в 19:05 на 100 км автодороги «Скандинавия».

По предварительной информации, мужчина 1970 года рождения, управляя автомобилем ISUZUNOR, вне зоны пешеходного перехода, сбил 40-летнего пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть с правой стороны по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ДТП на трассе «Кола» произошло в 18:50, когда на дороге столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля. Осколки машин раскидало по всей проезжей части.