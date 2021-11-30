В Ленобласти пьяная женщина, ранее обвиняемая в побоях, зарезала сожителя

Парочка поссорилась, пока вместе выпивала.

В Ленинградской области разбираются в обстоятельствах смерти мужчины, чье израненное тело нашли после застолья. Как стало известно Gazeta.SPb, труп обнаружили 29 ноября в Лодейном Поле в квартире по Октябрьской набережной.

По предварительным данным, погибший выпивал вместе со своей сожительницей Натальей. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая подтолкнула женщину схватить нож. Им она нанесла несколько ударов оппонентку, который скончался на месте из-за серьезности полученных травм.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Известно, что в 2006 году подозреваемая обвинялась в побоях, но тогда ей удалось примириться с жертвой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургской квартире нашли труп подростка.