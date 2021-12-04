Станцию «Московская» в Петербурге отремонтируют за 763 млн рублей

Ремонт стартует в феврале 2022 года.

В Санкт-Петербурге планируют отремонтировать станцию метро «Московская». На работы готовы потратить 763 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Сейчас ГУП «Петербургский метрополитен» разыскивает подрядчика, который выполнит необходимые работы. Компании предстоит отремонтировать тоннель, освещение, системы водоотведения и и гидроизоляции, наклонный ход и вестибюль №2 станции.

Ожидается, что работы на объекте стартуют уже в феврале 2022 года, а завершатся весной 2023 года. Отмечается, что средства на ремонт выделит сама подземка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге к 2024 году откроют три станции метро.