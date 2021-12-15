Премьера «Ну, погоди! Каникулы» состоится 17 декабря

Премьера &#171;Ну, погоди! Каникулы&#187; состоится 17 декабря
Премьера "Ну, погоди! Каникулы" состоится 17 декабря. Фото: Союзмультфильм

Новые серии мультфильма «Ну, погоди! Каникулы» выйдут уже 17 декабря этого года.

Первая серия «Лунапарк» будет презентована на 9 крупноформатных медиаэкранах в торговых центрах и на улицах в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах. Сеансы состоится утром и вечером, сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма».

В эфире телеканалов «Карусель» и «Мульт» проект покажут 20 декабря, а также, первую серию можно будет посмотреть в аккаунте «Союзмультфильма» в социальной сети «Вконтакте». В проекте планируется показать 52 серии.

По словам председателя совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, перезапуск мультфильма выполнен в жанре бездиалоговой гэговой комедии.

Креативным продюсером мультсериала выступает Андрей Жидков, режиссером стал Максим Волков, а в разработке сценариев принимал участие сценарист Comedy Club и «ПрожекторПерисХилтон» Вячеслав Благодарский.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце ноября «Союзмультфильм» показала первый трейлер перезапуска советского мультсериала «Ну, погоди».

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