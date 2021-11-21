Вышел первый трейлер нового мультсериала «Ну, погоди»

Студия «Союзмультфильм» показала первый трейлер перезапуска советского мультсериала «Ну, погоди».

Ролик появился на на YouTube-канале «Союзмультфильма». Как отмечают создатели «Ну, погоди! Каникулы», вредные привычки Волка, такие как курение и распитие алкоголя, в новом проекте заменили чрезмерным увлечением видеоиграми, поскольку сейчас это нельзя показывать на экране.

Волка и Зайца в перезапуске «Ну, погоди!» озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев. Зрителям покажут и новых героев — семейство бегемотов, Косулю, Ежика, Котенка, барсука по имени Тим и других.

Работа над новым мультсериалом началась в прошлом году. Первый сезон включает 52 серии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кота Гарфилда в новом мультфильме озвучит Крис Пратт.