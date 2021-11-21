Вышел первый трейлер нового мультсериала «Ну, погоди»

Вышел первый трейлер нового мультсериала &#171;Ну, погоди&#187;
Волка озвучил Гарик Харламов. Фото: кадр из трейлера "Ну, погоди!"

Студия «Союзмультфильм» показала первый трейлер перезапуска советского мультсериала «Ну, погоди».

Ролик появился на на YouTube-канале «Союзмультфильма». Как отмечают создатели «Ну, погоди! Каникулы», вредные привычки Волка, такие как курение и распитие алкоголя, в новом проекте заменили чрезмерным увлечением видеоиграми, поскольку сейчас это нельзя показывать на экране.

Волка и Зайца в перезапуске «Ну, погоди!» озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев. Зрителям покажут и новых героев — семейство бегемотов, Косулю, Ежика, Котенка, барсука по имени Тим и других.

Работа над новым мультсериалом началась в прошлом году. Первый сезон включает 52 серии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кота Гарфилда в новом мультфильме озвучит Крис Пратт.

"ну погоди!" мультсериал союзмультфильм трейлер


 

Новости партнеров
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вышел первый трейлер нового мультсериала «Ну, погоди»
В Центре Гамалеи сделали пробную партию вакцины от дельта-штамма COVID-19
Мужчина, чье тело выпало из багажника при ДТП, был убит из мести
В Петербург завезли 270 тысяч доз «Спутника Лайт»
Актер из «Ворониных» Михаил Зубов скончался от коронавируса
Бывший епископ Чукотки стал жертвой ДТП в Ленобласти
Путин ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт»
Прожиточный минимум для россиян в 2022 году составит 12 654 рубля