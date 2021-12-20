В пансионате «Заря» открыли еще 150 коек для студентов с коронавирусом

В петербургском пансионате «Заря», расположенном в поселке Репино, развернули дополнительные 150 коек для студентов, заболевших коронавирусом.

В комитете по здравоохранению сообщили, что увеличить коечный фонд в «Заре» решили в связи с массовым поступлением студентов с ковидом и пневмониями, передает ТАСС.

48 студентов госпитализированы в пансионат из общежития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). До 100 человек, контактировавших с зараженными, переведут в отдельное здание на 14-дневный карантин. Все остальные обучающиеся останутся в общежитии, за их состоянием будут следить врачи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки в ковид-стационары Петербурга поступило более 300 пациентов. Всего на лечении в ковид-стационарах города остаются 6045 больных коронавирусом. За вчерашний день выписали 121 выздоровевшего пациента.

В 17 стационарах, работающих с COVID-19, развернуто 8002 койки. Свободный коечный фонд составляет 40,85%.