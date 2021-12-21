Морской вокзал объединят с пространством «Севкабель Порт» в Петербурге

Морской вокзал в Петербурге решили объединить с общественным пространством «Севкабель Порт».

Об этом сообщил вице-губернатор Максим Соколов. По его словам, в городе подписали соглашение с инвесторами о реконструкции здания Морского вокзала, расположенного на площади Морской Славы. Проект предполагает сохранение пассажирского порта. Работы по реконструкции планируется начать в 2023 году.

Напомним, Морской вокзал работал с 1982 года. В 2018 году городские власти расторгли договор с арендатором, а АО «Морской вокзал» признали банкротом. Весной этого года культурно-деловой центр «Севкабель Порт» предложил Смольному совместный проект развития вокзала. В здании хотят открыть четырехзвездочный отель на 399 номеров и медиацентр. А территорию площади Морской Славы планируют благоустроить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Севкабель Порт» запустил бесплатные шаттлы от станции метро «Приморская».