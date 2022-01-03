В Петербурге с коронавирсом за сутки госпитализировали более 200 человек

За минувшие 24 часа с диагнозом новая коронавирусная инфекция в больницу попали 219 жителей Петербурга. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В настоящий момент в общей сложности в медучреждениях лежат 5 391 человек, в том числе 609 в реанимационных палатах, а 345 горожан на аппаратах ИВЛ.

Амбулаторно лечатся в данный момент 20 718 петербуржцев, при этом 1 754 заперты на карантин. Из больниц за последние сутки выписались 20 жителей города.

Для больных ковидом в 17 стационарах доступны 8002 коронавирусных коек. На данный момент 56,93% из них свободны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 55 случаев.