Стало известно, за что пенсионеры могут не платить в 2022 году

Стало известно, За что не нужно будет платить пенсионерам в 2022 году. Фото: Pixabay

Стало известно, За что не нужно будет платить пенсионерам в 2022 году. Фото: Pixabay

В 2022 году пенсионеров в России освободят от уплаты госпошлины за нотариальное удостоверение доверенностей для получения пенсий и пособий.

Кроме того, им не нужно будет платить за выдачу свидетельства при наследовании дома или квартиры.

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова рассказала, что с 1 февраля с пенсионеров не будут взыскивать долги, если их пенсия находится на уровне прожиточного минимума, то есть, составляет 13 793 рубля, сообщается на портале «Юридические тонкости».

В наступившем 2022 году пенсионеров освободят от уплаты налога на земельный участок площадью до 600 квадратных метров, а также на одну квартиру или комнату, на один дом, гараж, помещение для творческой мастерской не более 50 квадратных метров.

Кроме того, пенсионеры, получающие пенсию на банковскую карту национальной платёжной системы «Мир», освобождены от платы комиссии за её годовое обслуживание и выдачу наличных денег через банкоматы своего банка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российским пенсионерам объяснили, почему государство не выдает прибавку к выплатам в фиксированном размере, а индексирует пенсию в процентах. Большинство пенсионеров в РФ, которым выплаты начислили еще в декабре, не скрывают своего возмущения поступившей сумме.