Диетолог: переедание и алкоголь могут вызвать отеки, сигнализирующие о проблемах в организме

Диетолог: переедание и алкоголь могут вызвать отеки, сигнализирующие о проблемах в организме
Переедание и алкоголь могут вызвать отеки, сигнализирующие о проблемах в организме. Фото: pixabay.com

Специалист рассказал, что означают отеки, которые могут появится в праздничные дни после употребление излишнего количества еды и алкоголя.

По словам диетолога и эндокринолога Антона Полякова при переедании и употреблении алкоголя в слишком большом количестве могут возникнуть отеки, которые являются сигналом касательно проблем с почками, щитовидной железой и другими жизненно важными органами. Об этом специалист поделился с Ura.ru.

Очень много причин отеков — это и щитовидная железа, и почки, нарушение электролитного баланса, результат воспалительных процессов, нарушение баланса половых гормонов», — отметил эксперт.

Поляков подчеркнул, что переедание и алкоголь сами по себе уже несут вред организму. По мимо перечисленных проблем еще один специалист врач-терапевт Ольга Александрова выделила болезни печени и почек, гормональные нарушения и сердечную недостаточность.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в покупном курином мясе находятся опасные микробы. Эксперты изучили как образцы курицы, которые имеют сертификат качества. Оказалось, что примерно в 50% этих образцов есть бактерии, которые устойчивы к антибиотикам.

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